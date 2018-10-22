Еда загорелась в калужском кафе

На кухне кафе «Автопицца», расположенного в бизнес-центре на Гагарина, 4, в Калуге в понедельник, 22 октября, произошёл пожар. Информация о возгорании поступила в МЧС в 11:25, рассказали нам в пресс-службе главного управления по Калужской области.
На кухне заведения загорелась еда. Эвакуация людей из здания не проводилась. Никто не пострадал. С пламенем быстро удалось справиться.
Фото: «Калуга жесть».
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия, пишите на ev@kp.kaluga.ru, присылайте фото и видео. Гонорар гарантируем!
|
Дверь квартиры подожгли на улице Ленина 22.10.2018 16:06
Танк раздавил человека на съёмках фильма 22.10.2018 14:50
Авария на Плеханова остановила троллейбусы 22.10.2018 10:03
Двое мужчин погибли при пожаре 21.10.2018 21:03
Пропала 28-летняя женщина 21.10.2018 19:10
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: