Еда загорелась в калужском кафе

На кухне кафе «Автопицца», расположенного в бизнес-центре на Гагарина, 4, в Калуге в понедельник, 22 октября, произошёл пожар. Информация о возгорании поступила в МЧС в 11:25, рассказали нам в пресс-службе главного управления по Калужской области.

На кухне заведения загорелась еда. Эвакуация людей из здания не проводилась. Никто не пострадал. С пламенем быстро удалось справиться.

Фото: «Калуга жесть».

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