Мужчина погиб в огне, спасая кошку

В субботу, 13 октября, в деревне Судимир Жиздринского района сгорел деревянный дом. При пожаре погиб 31-летний мужчина.
По предварительным данным, источник пожара находился в месте, где работала электрическая сушка для фруктов.
- Со слов сожительницы погибшего, когда начался пожар, она вместе с мужчиной вышла на улицу, а затем сожитель вернулся домой, чтобы спасти кошку, - рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Второй раз выйти из горящего дома мужчина не смог.
Следователи проводят проверку.
Фото: калужское региональное управление Следственного комитета.
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