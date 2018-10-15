Мужчина погиб в огне, спасая кошку

В субботу, 13 октября, в деревне Судимир Жиздринского района сгорел деревянный дом. При пожаре погиб 31-летний мужчина.

По предварительным данным, источник пожара находился в месте, где работала электрическая сушка для фруктов.

- Со слов сожительницы погибшего, когда начался пожар, она вместе с мужчиной вышла на улицу, а затем сожитель вернулся домой, чтобы спасти кошку, - рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Второй раз выйти из горящего дома мужчина не смог.

Следователи проводят проверку.

Фото: калужское региональное управление Следственного комитета.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия, пишите на ev@kp.kaluga.ru.