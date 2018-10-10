Сирены в городе напугали калужан

Как мы уже рассказывали, в среду, 10 октября, ГУ МЧС по Калужской области проводит проверку системы оповещения.

Сирены начали включать в городе с 9:30 утра. Также МЧС традиционно проводит перехват теле- и радиосигналов.

Проверка, впрочем, напугала некоторых жителей города. В соцсетях, как обычно в подобных ситуациях, начали появляться тревожные сообщения.

Уважаемые читатели! А вы слышали сегодня сирену? Пишите в комментариях!