Сирены в городе напугали калужан

Как мы уже рассказывали, в среду, 10 октября, ГУ МЧС по Калужской области проводит проверку системы оповещения.
Сирены начали включать в городе с 9:30 утра. Также МЧС традиционно проводит перехват теле- и радиосигналов.
Проверка, впрочем, напугала некоторых жителей города. В соцсетях, как обычно в подобных ситуациях, начали появляться тревожные сообщения.
Уважаемые читатели! А вы слышали сегодня сирену? Пишите в комментариях!
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