На улице Ленина водитель сбил пешехода и скрылся

В ночь с субботы на воскресенье, 7 октября, на перекрёстке улиц Ленина и Кирова в Калуге в аварии пострадал пешеход. Инцидент произошёл около 00:30.66-летний мужчина пересекал проезжую часть на зелёный сигнал светофора. А водитель двигался по Ленина со стороны улицы Дзержинского, поехал на «красный» и сбил пешехода, сообщает УГИБДД по Калужской области. После этого автомобилист скрылся с места ДТП.
У пострадавшего пенсионера сломано ребро.
Очевидцев происшествия полицейские просят звонить по телефону 547-888.
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