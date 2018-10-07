Пропал 27-летний мужчина

В селе Росва на территории Калуги 2 октября ушёл из дома и до сих пор не вернулся 27-летний Алексей ЧЕКЛАНОВ. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Приметы:

Рост: 170 см

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: серо-зелёные

Волосы: русые, короткая стрижка

Был одет: чёрная куртка, тёмно-синие спортивные штаны, чёрные кроссовки с белыми полосками по бокам, чёрная бейсболка.

Особые приметы: на лбу с левой стороны большая шишка диаметром 4 см.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.