Пропал 27-летний мужчина

В селе Росва на территории Калуги 2 октября ушёл из дома и до сих пор не вернулся 27-летний Алексей ЧЕКЛАНОВ. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Приметы:
|
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
|
Двух школьниц нашли на теплотрассе 07.10.2018 08:22
Легковушки врезались в забор на Труда 05.10.2018 09:44
Брошенные погорельцы: беда пришла в 4 утра 04.10.2018 21:30
«Лада» перевернула «Ниву» на встречке 04.10.2018 12:56
Женщина погибла из-за электрообогревателя 03.10.2018 17:01
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: