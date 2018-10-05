Легковушки врезались в забор на Труда

В четверг, 4 октября, авария произошла, когда водитель «Фольксвагена» обгонял другую машину на перекрестке Труда и Колхозного переулка в Калуге.
Для обгона он выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу», которая в этот момент как раз поворачивала налево.
- После этого по инерции оба участника продолжили движение и допустили наезд на металлический забор, - сообщили в отделе пропаганды областного УГИБДД.
В столкновении пострадали два человека, ехавшие в отечественной машине: женщина-водитель и двухлетняя девочка. У обеих ушибы мягких тканей головы.
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