Попавший под «Ладу» мальчик отделался ушибами

Как мы уже рассказывали, утром 21 сентября на улице Хрустальной в Калуге сбили школьника.

Примерно в 9 часов 10-летний мальчик выбежал из-за припаркованной машины на дорогу и попал под «Ладу», сообщили в областном управлении ГИБДД. За рулём находился 32-летний мужчина.

У пострадавшего ребёнка врачи зафиксировали ушиб мягких тканей лба.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

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