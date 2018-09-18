Под Каменным мостом нашли тело мужчины

Днём во вторник, 18 сентября, под Каменным мостом в Калуге нашли тело мужчины, сообщили в группе «Калуга жесть». На месте сейчас работают следователи.

Судя по снимкам с места происшествия, мужчина средних лет, полного телосложения. На нём рубашка и спортивные штаны.

По предварительным данным, он мог покончить с собой.

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