Под Каменным мостом нашли тело мужчины

Днём во вторник, 18 сентября, под Каменным мостом в Калуге нашли тело мужчины, сообщили в группе «Калуга жесть». На месте сейчас работают следователи.
Судя по снимкам с места происшествия, мужчина средних лет, полного телосложения. На нём рубашка и спортивные штаны.
По предварительным данным, он мог покончить с собой.
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