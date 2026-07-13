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Происшествия

Шесть беспилотников сбили в Калужской области

Дмитрий Ивьев
13.07, 21:50
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Вечером в понедельник, 13 июля, об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

- Сегодня в течение дня силами ПВО уничтожены 6 БПЛА над территориями Боровского, Малоярославецкого, Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Калуги, - пояснил он.

По предварительной информации, обошлось без жертв и разрушений.

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