В Калужской области расстреляли аиста
Инцидент произошёл 12 апреля в деревне Думиничи, сообщила руководитель центра реабилитации диких животных «Феникс» Вероника Матюшина.
Убита одна из птиц из пары, которая постоянно гнездилась в населенном пункте.
- Только благодаря неравнодушным местным жителям данное зверство стало известно, - пояснила Матюшина.
Аиста направили на вскрытие. Сейчас решается, будет ли возбуждено уголовное дело.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь