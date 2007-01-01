В Калужской области расстреляли аиста
В Калужской области расстреляли аиста

Дмитрий Ивьев
15.04, 16:18
Инцидент произошёл 12 апреля в деревне Думиничи, сообщила руководитель центра реабилитации диких животных «Феникс» Вероника Матюшина.

Убита одна из птиц из пары, которая постоянно гнездилась в населенном пункте.

- Только благодаря неравнодушным местным жителям данное зверство стало известно, - пояснила Матюшина.

Аиста направили на вскрытие. Сейчас решается, будет ли возбуждено уголовное дело.

