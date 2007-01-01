В Воротынске после пала травы огонь подошёл к домам
Жилье удалось спасти, сообщили в среду, 15 апреля, в местной администрации.
- С приходом весны участились случаи пала сухой травы. Это опасно не только для окружающей среды, но и может нанести вред вашему имуществу, - пояснили там. - Огонь подошел вплотную к дачным домам. Благодаря слаженной работе «Водолея» в этот раз всё обошлось, но могло быть по-другому.
Калужан призвали не заниматься палом травы.
