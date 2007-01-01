В Калужской области пассажир остановил поезд сообщением о бомбе

На станции Сухиничи состав, следовавший из Брянска в Санкт-Петербург, вынужденно простоял три с половиной часа, пока все вагоны проверяли.

Это произошло после того, как один из пассажиров позвонил в дежурную часть и рассказал, что в поезде якобы находится взрывное устройство, хотя бомбы на самом деле не было.

Звонившим оказался 45-летний житель Санкт-Петербурга. Он объяснил, что сделал это, потому что был сильно пьян.

Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Также на него составили административный протокол за появление в общественном месте в пьяном виде, рассказали нам 15 апреля в линейном отделе МВД на транспорте.

Сумма ущерба, причиненного железнодорожникам, ещё устанавливается.