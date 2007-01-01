СК начал проверку после жалоб на безобразное состояние мемориала в Малоярославце
Памятник воинам Великой Отечественной войны на площади Жукова начал разваливаться. Люди жалуются на этом в соцсетях.
В Следственном комитете 15 апреля заявили, что тут усматриваются признаки халатности. Будет проведена проверка.
Ранее власти Малоярославецкого района пообещали отремонтировать памятник к 9 Мая.
