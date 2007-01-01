В Ферзиково пропал 69-летний мужчина
Иван Плескун ушёл в неизвестном направлении ещё 7 апреля, сообщили во вторник в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».
Сейчас нет данных, где он может находиться.
Волонтеры просят калужан помочь с поисками.
Рост мужчины – 170 сантиметров. Он худощавый, темные волосы.
Сообщить информацию о пропавшем можно по телефонам 112 или 88007005452.
