В Ферзиково пропал 69-летний мужчина

Иван Плескун ушёл в неизвестном направлении ещё 7 апреля, сообщили во вторник в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Сейчас нет данных, где он может находиться.

Волонтеры просят калужан помочь с поисками.

Рост мужчины – 170 сантиметров. Он худощавый, темные волосы.

Сообщить информацию о пропавшем можно по телефонам 112 или 88007005452.