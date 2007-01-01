Обнинск
+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области пропала 54-летняя женщина
Происшествия

В Калужской области пропала 54-летняя женщина

Дмитрий Ивьев
14.04, 09:04
0 533
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Людмилу Кулакову из деревни Бахмутово Барятинского района последний раз видели 10 апреля.

Пока нет данных, где может находиться женщина.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Калуга» сообщили, что рост женщины – 170 сантиметров. Она плотного телосложения, с седыми волосами и карими глазами.

Любую информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
50%
50%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+