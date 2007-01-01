В Калужской области пропала 54-летняя женщина
Людмилу Кулакову из деревни Бахмутово Барятинского района последний раз видели 10 апреля.
Пока нет данных, где может находиться женщина.
Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Калуга» сообщили, что рост женщины – 170 сантиметров. Она плотного телосложения, с седыми волосами и карими глазами.
Любую информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
