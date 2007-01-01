В Калуге женщина пострадала в аварии на Молодежной

В полиции сообщили подробности про ДТП, которое произошло утром 12 апреля на перекрёстке с улицей Клюквина.

По предварительной информации, около 7:20 утра 42-летний мужчина на «Хендае» ехал по Клюквина и на перекрёстке с Молодёжной не пропустил «Ладу», двигавшуюся по главной дороге.

После этого «Лада» отлетела в дорожное ограждение.

Травмы получила 29-летняя женщина, управлявшая «Ладой». Её доставили в больницу.