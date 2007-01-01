Гараж сгорел в Калужской области

Утром в понедельник, 13 апреля, пожар произошёл в деревне Салово Барятинского района.

Вызов спасателям поступил около 6 утра, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

По предварительной информации, гараж выгорел изнутри, но никто из людей не пострадал.

Причины возгорания ещё устанавливаются.

На место выезжали два расчёта спасателей.