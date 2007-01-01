В Калуге ищут очевидцев ДТП
На днях полиция сообщила о поисках свидетелей аварии, которая произошла ещё 17 июля прошлого года.
В тот день около 17:10 в районе дома №30 на улице Лесной во Мстихино сбили пешехода.
Водитель автомобиля с места происшествия скрылся.
Всех, у кого есть информация об этом происшествии, просят обратиться в Госавтоинспекцию на Грабцевское шоссе, 112а, кабинет №10 или по телефону 764-051 (доб. 107).
