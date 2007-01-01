Машина сгорела в Калужской области
Пожар произошёл вечером в воскресенье, 12 апреля, в деревне Потресово Козельского района.
Около 18:40 там загорелся легковой автомобиль на улице Советской.
На место выезжал один расчёт спасателей.
Легковушка выгорела, но пострадавших в результате пожара нет, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Причины этого пожара ещё устанавливаются.
