Машина сгорела в Калужской области
Машина сгорела в Калужской области

Дмитрий Ивьев
13.04, 08:40
Пожар произошёл вечером в воскресенье, 12 апреля, в деревне Потресово Козельского района.

Около 18:40 там загорелся легковой автомобиль на улице Советской.

На место выезжал один расчёт спасателей.

Легковушка выгорела, но пострадавших в результате пожара нет, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Причины этого пожара ещё устанавливаются.

