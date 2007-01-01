В Калуге перевернулась «Лада»

Авария произошла вечером в воскресенье, 12 апреля, в деревне Яглово.

По предварительной информации, около 18:20 на улице 5-й Пейзажной столкнулись легковые автомобили «Лада Веста» и «Рено». От удара «Лада» перевернулась.

Главное управление МЧС по Калужской области сообщило, что в ДТП есть пострадавшие.

Точные обстоятельства происшествия ещё устанавливаются.