Огонь уничтожил бытовку

Этот пожар произошёл утром в воскресенье, 12 апреля, в деревне Губино Козельского района.

Около 11:00 спасателям поступил вызов о возгорании бытовки рядом с частным домом.

Как сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области, никто из людей не пострадал.

Причины пожара станут известны позже. На место выезжал один расчёт спасателей.