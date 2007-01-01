Происшествия Огонь уничтожил бытовку
Происшествия

Огонь уничтожил бытовку

Дмитрий Ивьев
13.04, 07:20
Этот пожар произошёл утром в воскресенье, 12 апреля, в деревне Губино Козельского района.

Около 11:00 спасателям поступил вызов о возгорании бытовки рядом с частным домом.

Как сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области, никто из людей не пострадал.

Причины пожара станут известны позже. На место выезжал один расчёт спасателей.

