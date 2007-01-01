Огонь уничтожил бытовку
Этот пожар произошёл утром в воскресенье, 12 апреля, в деревне Губино Козельского района.
Около 11:00 спасателям поступил вызов о возгорании бытовки рядом с частным домом.
Как сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области, никто из людей не пострадал.
Причины пожара станут известны позже. На место выезжал один расчёт спасателей.
