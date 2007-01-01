В Калуге «Лада» снесла ограждение на Молодежной

Авария произошла утром в воскресенье, 12 апреля, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Около 7:20 на улице Молодежной столкнулись «Лада» и «Хендай». После этого «Лада» отлетела в металлическое ограждение.

По предварительным данным спасателей, в результате этого происшествия пострадал один человек.

Причины аварии ещё устанавливаются.