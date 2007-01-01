На дороге Калуга – Медынь «Шевроле» врезался в отбойник
Днём 11 апреля авария произошла на участке между Киевской трассой и селом Льва Толстого.
По предварительной информации полиции, 30-летний водитель легкового автомобиля «Шевроле» не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение.
Травмы получил сам автомобилист. Врачи оказали ему помощь, рассказали в Управлении МВД по Калужской области.
