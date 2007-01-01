В аварии на калужской трассе пострадала женщина

ДТП произошло днём 11 апреля, сообщили в Управлении МВД по Калужской области.

По предварительной информации, на трассе М3 «Украина» рядом с Бабынино 73-летний водитель «Ниссана Альмера» на нерегулируемом перекрёстке не пропустил «Ладу Приора», которой управлял 20-летний мужчина.

Травмы в аварии получила 66-летняя пассажирка «Ниссана». Женщину доставили в больницу.