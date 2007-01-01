Обнинск
+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В аварии на калужской трассе пострадала женщина
В аварии на калужской трассе пострадала женщина

Дмитрий Ивьев
13.04, 07:20
0 469
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

ДТП произошло днём 11 апреля, сообщили в Управлении МВД по Калужской области.

По предварительной информации, на трассе М3 «Украина» рядом с Бабынино 73-летний водитель «Ниссана Альмера» на нерегулируемом перекрёстке не пропустил «Ладу Приора», которой управлял 20-летний мужчина.

Травмы в аварии получила 66-летняя пассажирка «Ниссана». Женщину доставили в больницу.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+