В аварии на калужской трассе пострадала женщина
ДТП произошло днём 11 апреля, сообщили в Управлении МВД по Калужской области.
По предварительной информации, на трассе М3 «Украина» рядом с Бабынино 73-летний водитель «Ниссана Альмера» на нерегулируемом перекрёстке не пропустил «Ладу Приора», которой управлял 20-летний мужчина.
Травмы в аварии получила 66-летняя пассажирка «Ниссана». Женщину доставили в больницу.
