В Калуге мужчина погиб из-за пожара в соседней квартире

Стали известны подробности о пожаре на улице Гурьянова в Калуге, который произошёл 11 апреля.

В результате возгорания в многоэтажном доме погиб 74-летний мужчина. Он жил по соседству с той квартирой, которая горела. По предварительным данным, пенсионер отравился продуктами горения.

Жилец загоревшейся квартиры попал в больницу с ожогами.

По предварительным данным Следственного комитета, причиной возгорания стала неисправность электропроводки.