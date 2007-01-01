В Калуге мужчина погиб из-за пожара в соседней квартире
Стали известны подробности о пожаре на улице Гурьянова в Калуге, который произошёл 11 апреля.
В результате возгорания в многоэтажном доме погиб 74-летний мужчина. Он жил по соседству с той квартирой, которая горела. По предварительным данным, пенсионер отравился продуктами горения.
Жилец загоревшейся квартиры попал в больницу с ожогами.
По предварительным данным Следственного комитета, причиной возгорания стала неисправность электропроводки.
