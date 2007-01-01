В Людиновском округе после атаки БПЛА загорелся трансформатор на подстанции
Ночью 11 апреля в одном из населённых пунктов Людиновского округа произошла атака БПЛА.
В результате загорелся один трансформатор на электроподстанции, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Отключений потребителей от электроэнергии нет. По предварительным данным, пострадавших нет.
На месте работают сотрудники МЧС и оперативная группа.
В Минобороны России сообщили, что всего в период с 20:00 10 апреля до 7:00 11 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Краснодарского края, Республики Крым, Белгородской, Брянской, Ростовской, Курской областей и над акваториями Азовского и Черного морей.
