В Полотняном Заводе сгорел склад
Пожар в Дзержинском районе произошёл утром в пятницу, 10 апреля.
Огонь охватил складское помещение около 7:30, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
На месте работали четыре пожарных расчёта.
По предварительным данным спасателей, никто из людей не пострадал.
Причины этого пожара ещё будут устанавливаться.
