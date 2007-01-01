В Полотняном Заводе сгорел склад

Пожар в Дзержинском районе произошёл утром в пятницу, 10 апреля.

Огонь охватил складское помещение около 7:30, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

На месте работали четыре пожарных расчёта.

По предварительным данным спасателей, никто из людей не пострадал.

Причины этого пожара ещё будут устанавливаться.