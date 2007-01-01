В Калуге женщина пострадала в ДТП на улице Автомобильной

В полиции сообщили подробности о происшествии рядом с автозаводом в Грабцево. Авария произошла около 16:35 в четверг, 9 апреля.

По предварительным данным, 59-летняя женщина за рулём «Фольксвагена Поло» выезжала с прилегающей территории, поворачивала налево в сторону Литвиново и допустила столкновение с «Ауди».

Травмы получила сама автомобилистка. Женщине понадобилась помощь врачей.