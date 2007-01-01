Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
В Калуге полиция поймала 16-летнего мотоциклиста без прав
В Калуге полиция поймала 16-летнего мотоциклиста без прав

Дмитрий Ивьев
10.04, 09:30
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Школьника остановили на улице Привокзальной, сообщили 10 апреля в УМВД.

Подросток ехал без прав на мотоцикле без номеров и страховки.

На нарушителя составили несколько административных протоколов.

Также инспекция по делам несовершеннолетних теперь займется проверкой родителей, которые допустили, что их ребёнок разъезжает по дорогам.

Мотоцикл отправили на штрафстоянку.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
3 оценили
33%
0%
33%
33%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IllWM3EvMEcvb1BEajJzbklvbEJKNEE9PSIsInZhbHVlIjoiSER4eTBONDRmaTJaUHNtY0s1MFJha1ZKUHRzNHRBTGQzZzYwNkVxamxiSndHQ1JJUDM0dDdTQnVxTVlQTFJ3cmlocnQ2b24vQVdCMVUwdjd2ZnUvZzJQOEFvSlpDcEtRZ0d2V3ZUUC9ZMjFoMU5PVnFZMjhLMDlYalh1VjFqVSs1NlgydExyaWo5OHZodFF2cDNxYTdpYzFrU2tQOExvWjVvRnZpb1FBT2VPb1oweHk4VjRvaGUwRXp0UFM4ZkZCWCsxcCszYXMvS21ub0x4ZjloSWowU0hDM2IyZ2RkM00zOGJGTTl2bEd3djhpa0t5dFF3b3hXZGUvRWRVS0JZWnIxRHZnWmZNWDRLRU5EWnRsdGRBY3lIam9QUERkVENkMFFVTGdGZmNTTCsydGZLZ1BkK1lMdndiMXdrY1V3U0toN3JwWVhyZndMOWt4OHJIaDhrWC9jNHZsZW5ueldYU0pscmhQSk9tYmo3K1ZxZEoxQnVvYjllY0g2MWhwYk9kWk1xZ20vMUhJcitZa0poazJ2cExnaVNNVnZ2dnE2OEoxbS9kakdMUHFJRGJLUXBOL2FHZk9OWWtWc0l1M0NlLyIsIm1hYyI6IjNiNWIwN2U4NmU4ODFkN2ZkYTAzOWRlYThhOGY4NTAyN2ExY2E1OWVjNTdiMTY4ZjAyYWFlNzQ2ZDExMjllY2IiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlJGSlNraXNPMlFGSWVaTWRyTmhBbkE9PSIsInZhbHVlIjoicmJGL2xtUUdFVzJhQkhBZERRbzNOZHphdytFVkkxOHp1a05oeVlPRHdmWUkrR1ljNzk0Wm93MVF4cTVjMjBBT0tMclpSMjE4eWM4bklMUDQycStUTHRlZEpBNmc1QUdzYXcvSjM3NzdDc04zRjJoYnRDb0JiZFNSRGd1dFpycGc0M3dpREF0VmNkNi9jWmRGYWV1N3VjbjIwdG1jZFJGZ0E3aDBDSHY5dUFDaGpsYis2YXVpdGxaUm5wTlcvMDVhNmQ5OUFicVhVcDNQRG9aU0pMVURJNVpzY1Q2cnpVdmoyRFFVMGR5MG9BKzdiMGZ5V0NHVnVpbks3YmkxQkJ3OVpITDNpaHVTTU9oa1hTUVlPV04yM3RhUmZDaWNkR1VVNXo5YjZPZnROVDZJL0NpOHhBbnZLb09EOExwV2tUdVh3MUcrdDlFYmIzWENUYWk0NC9IbmROMHJhZUw3R1dpNFhiS1Vab0F1QUR6ekFzSysyVHpZaXpXZyszVWFiM0tTa1QwTUZZanBMQ3ZndzhlY2ZmUUJqd1Bjc2g0VHU0anQxNFh5QTNjMCtQbmRuYVRjbnFRbFBxTVpXZkdiZmVZTDVhUUc2blQ5QkxZUlorN3NjdW90amR2SVNvSmptb2gwT3JEcmIvZjlKVHZRY04zVzRnVm9JcTJDaG9hWmJZQ0htNkxLWDJCMWJSSTMyR0dQbk1kaXlWemhVVEMza2I3MW5YOEtUaUx6a1h5TDMrZWwrdmFnYXF4NmpKSWdLRUMxOEhycjBEdHZWRmdRaXBMRGJpcGFrOXlubWlKdFRoTkcvSy80MFgzZDBvZ1NzQ1oxQTZJNlpkeXh4eCtNdURpSSIsIm1hYyI6IjdiMTdmNWY3Nzg5YWE3MWJjYjg2Yzg4Y2EwYWJiMDQ1ZDMyZTA2ZjYzYWMwMDBlNjlkMDZiY2E1MjY4NWU5YzkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+