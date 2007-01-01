В Калуге полиция поймала 16-летнего мотоциклиста без прав
Школьника остановили на улице Привокзальной, сообщили 10 апреля в УМВД.
Подросток ехал без прав на мотоцикле без номеров и страховки.
На нарушителя составили несколько административных протоколов.
Также инспекция по делам несовершеннолетних теперь займется проверкой родителей, которые допустили, что их ребёнок разъезжает по дорогам.
Мотоцикл отправили на штрафстоянку.
