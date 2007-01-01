В Калуге полиция поймала 16-летнего мотоциклиста без прав

Школьника остановили на улице Привокзальной, сообщили 10 апреля в УМВД.

Подросток ехал без прав на мотоцикле без номеров и страховки.

На нарушителя составили несколько административных протоколов.

Также инспекция по делам несовершеннолетних теперь займется проверкой родителей, которые допустили, что их ребёнок разъезжает по дорогам.

Мотоцикл отправили на штрафстоянку.