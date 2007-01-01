Ракетную опасность объявили в Калужской области
Вечером в четверг, 9 апреля, об этом сообщило МЧС в массовой рассылке, которая пришла на телефоны жителям региона.
Людей призывают укрыться в безопасных местах.
Также Росавиация временно закрыла небо над Калугой. Самолётам пока нельзя садиться и взлетать в местном аэропорту.
О каких-либо происшествиях с ракетами и БПЛА власти пока не сообщали.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь