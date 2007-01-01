Роспотребнадзор опроверг информацию о вспышке кишечной инфекции в школе №44

В четверг, 9 апреля, ведомство прокомментировало ситуацию в учебном заведении.

Ранее в федеральных телеграм-каналах появились информация, что 200 учеников школы в Калуге отравились, а родители подозревают вспышку кишечной инфекции.

В Роспотребнадзоре заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Часть классов школы №44 переведена на дистанционное обучение из-за высокой заболеваемости ОРВИ.

- Есть жалобы школьников на плохое самочувствие, у некоторых учеников присутствуют симптомы ОРВИ и ротавирусной инфекции, - прокомментировал также министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев.

Специалисты Роспотребнадзора осмотрели школу и начали лабораторные исследования, результаты которых станут известны позже.

Свою проверку также проводит прокуратура региона.

Ранее, напомним, стало известно о возбуждении уголовного дела Следственным комитетом.