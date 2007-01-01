Роспотребнадзор опроверг информацию о вспышке кишечной инфекции в школе №44
В четверг, 9 апреля, ведомство прокомментировало ситуацию в учебном заведении.
Ранее в федеральных телеграм-каналах появились информация, что 200 учеников школы в Калуге отравились, а родители подозревают вспышку кишечной инфекции.
В Роспотребнадзоре заявили, что эта информация не соответствует действительности.
Часть классов школы №44 переведена на дистанционное обучение из-за высокой заболеваемости ОРВИ.
- Есть жалобы школьников на плохое самочувствие, у некоторых учеников присутствуют симптомы ОРВИ и ротавирусной инфекции, - прокомментировал также министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев.
Специалисты Роспотребнадзора осмотрели школу и начали лабораторные исследования, результаты которых станут известны позже.
Свою проверку также проводит прокуратура региона.
Ранее, напомним, стало известно о возбуждении уголовного дела Следственным комитетом.
