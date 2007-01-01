Главная Новости Происшествия В Калуге возбудили уголовное дело после массового заболевания детей в школе
Происшествия

В Калуге возбудили уголовное дело после массового заболевания детей в школе

Дмитрий Ивьев
09.04, 17:26
Фото: Яндекс.Карты.
Следственный комитет занялся ситуацией в школе №44.

- В социальных медиа распространяется информация о признаках инфекции у большого количества учащихся одной из школ Калуги, - заявили в СК. - Родители опасаются, что симптомы могут быть вызваны кишечной инфекцией.

Уголовное дело возбудили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее в управлении образования Калуги заявили, что нарушений в столовой не найдено, а двое детей попали в больницу из-за ротавируса.

