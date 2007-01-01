В Калуге возбудили уголовное дело после массового заболевания детей в школе
Следственный комитет занялся ситуацией в школе №44.
- В социальных медиа распространяется информация о признаках инфекции у большого количества учащихся одной из школ Калуги, - заявили в СК. - Родители опасаются, что симптомы могут быть вызваны кишечной инфекцией.
Уголовное дело возбудили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Ранее в управлении образования Калуги заявили, что нарушений в столовой не найдено, а двое детей попали в больницу из-за ротавируса.
