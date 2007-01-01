Труп женщины нашли в сгоревшем гараже

Трагедия произошла утром в четверг, 9 апреля, в Людиново.

В сгоревшем гаражном боксе обнаружено тело 60-летней женщины, сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Сейчас проводится проверка.

- По предварительным данным пожар произошёл по причине неосторожного обращения с огнём, - заявили в Следственном комитете.