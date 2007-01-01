В Людиново сгорел гараж, пострадали люди
Возгорание в гаражном боксе на улице Маяковского произошло утром в четверг, 9 апреля, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
По данным спасателей, в результате происшествия есть пострадавшие люди.
На месте работали два расчёта пожарных.
Причины возгорания и информация о состоянии пострадавших ещё уточняется.
