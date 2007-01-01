В Людиново сгорел гараж, пострадали люди

Возгорание в гаражном боксе на улице Маяковского произошло утром в четверг, 9 апреля, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

По данным спасателей, в результате происшествия есть пострадавшие люди.

На месте работали два расчёта пожарных.

Причины возгорания и информация о состоянии пострадавших ещё уточняется.