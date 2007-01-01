В Калуге двое учеников школы №44 попали в больницу с ротавирусом
В четверг, 9 апреля, о ситуации в учебном заведении рассказали в городском управлении образования.
- В настоящее время в школе №44 отдельные классы закрыты на карантин по ОРВИ. Также у нескольких детей наблюдаются симптомы ротавирусной инфекции, двое из них проходят лечение в инфекционной больнице, - говорится в официальном заявлении. - Школа уже провела санитарную обработку помещений. Информация о заболеваемости направлена в Роспотребнадзор — ведомство держит ситуацию на контроле.
Также там пояснили, что специалисты Роспотребнадзора проверили школьную столовую и не нашли нарушений.
