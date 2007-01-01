В Воротынске дети подожгли траву рядом со школой
Инцидент произошёл в среду, 8 апреля, сообщили в местной администрации.
Там пояснили, что причиной пожара стала детская шалость.
- Благодаря оперативным действиям Добровольной пожарной команды «Водолей п. Воротынск» удалось избежать ущерба образовательному учреждению, - прокомментировали в администрации.
С начала весны в Калужской области уже несколько десятков раз спасатели выезжали на пал травы.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь