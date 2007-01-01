В Кременках люди падают в подъезде из-за отсутствия стекла
Запись с камеры наблюдения опубликовал 8 апреля Mash.
Судя по этим кадрам, дверь по какой-то причине осталась без стекла. Но жители многоэтажки, не замечая этого, пытались опереться на стекло, чтобы открыть дверь, и падали.
На публикацию видео отреагировала прокуратура Калужской области. Ведомство отправило в ГЖИ требование провести внеплановую проверку.
