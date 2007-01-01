Обнинск
+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Малоярославце пропал 40-летний мужчина
Происшествия

В Малоярославце пропал 40-летний мужчина

Дмитрий Ивьев
08.04, 14:18
0 582
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Дмитрия Астапчика последний раз видели 27 марта. Пока нет данных, где сейчас может находиться мужчина, сообщили 8 апреля в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Рост пропавшего – 170 сантиметров. Он был в серой жилетке, черной кофте, серых джинсах, черных кроссовках и кепке.

Любую информацию о мужчине можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
2 оценили
50%
0%
0%
50%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+