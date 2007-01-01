В Малоярославце пропал 40-летний мужчина
Дмитрия Астапчика последний раз видели 27 марта. Пока нет данных, где сейчас может находиться мужчина, сообщили 8 апреля в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».
Рост пропавшего – 170 сантиметров. Он был в серой жилетке, черной кофте, серых джинсах, черных кроссовках и кепке.
Любую информацию о мужчине можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
