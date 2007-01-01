Стали известны причины массовой аварии на трассе М3 «Украина»

Дмитрий Ивьев
08.04, 11:36
ДТП произошло около 16:20 во вторник, 7 апреля, недалеко от деревни Меньшовка Малоярославецкого района.

По предварительной информации полиции, 25-летний водитель грузовой «Газели» ехал в сторону Калуги, не соблюдал дистанцию и врезался в «Тойоту». От удара легковушка отлетела в остановившийся «Форд».

Травмы в аварии получил 46-летний пассажир «Тойоты». Мужчину отвезли в больницу.

eyJpdiI6IjRQSTFiVEtCbmNwVk9OY0ZkMUluNXc9PSIsInZhbHVlIjoiY2hMSGNJcjRXVUU0cU1BOU9DOXQzeWorVmZvWXYrZkJkT2wwQzJmN21qVmV4RGg2NFMvK1BDVHVQSkVUNHhkM3M1VVNXanVtQkJ5U0VHM2xtaDJDSk9na2VnWHk0dDB0cXd2YnpHNHRwQm9kUTRCNUZ5OVVKVUljY0o0N25IUEw0VzBPZERwdStndHVKUk9vOVhvaTFLcEcwRDZacVg0ZzU0Rkx6a2h6RUFHOUpXLzZlWkdmVm5WbFhFQVNOSDh4dkUvK3daTkY2Y1F0TGJTTFA1YWFnMHdxdzEwbys0WnlRdHIzOE10WWRRV21BV2J4Z2MyWEF6dEtaUDRya29TczZIbDMxUmVtK20rTks2d29QTjNsUEo4aDVzdmZXVENGNExWTkN5amZMRnFZRFdtQWRpSzFaZmo4Y0FXWTIvaDRHckZBMjBNZ1pzSGR3WjdLbUZkNkRKalZCMkMxb1ZOTkFRdVZLTDdSTWkvUjlzL25pc20zOHZBMzVpWXZSS2ZIUk84SG9XcDdUVlhXQXkyVHpYc0JOK0VpRXZJNWhBYUZ2T0hjRW5oZXE0K1hVNVhOR0loVkFvTnhWZ0xmdnhVWCIsIm1hYyI6ImUwNzU1MzBmNGEwMzE2ZWNmYWUzMTEwYTg4MTgxNDViYzNlZTUzNTY2NWE3MDBmMmQ1NGU5MjI2NzhkNTA3MjEiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IlEvUmU0KzFpbExTb1p5V1RjVWQvN2c9PSIsInZhbHVlIjoiVCsyQ0RKNVdYVU50NllVSHNSSDQyN2lYM0lPWFRIblNRSHh2S2Z3LzlsTWxmbmFsVWN0czlGY3Zqb1h1REt3T0IxNXRDTXgzaEIwVDk3K1hiMUo4VHk1Tkt4Zm5FVmlhSVloY2k2ek1seFpMcG5OT0cvekIvc2ovMVBMQXhmWGJoblpFdWlteVBOUy9mc1hSU2xLQzQyaVY2UXFFNnJ1UEltekN2cHdSVUhEVFhGQ1JDVFRMTy96MzYyVTc3YUFmcHA5WXhvVXpHR09QWVhoSWozZ2hSNEhxZDJWZENBRHBrd3BHU3FTSUpsNWhGZEtxMENXUUtkR1JpQld2MGpRK2kvRUgvWTJWTjJ0bWVnWmlITGlta3NoZHZhWEN0L212QWNQazYvK2VXRmtoZnlCUzNBbEVLRnFzWWZFMHNYdmFNUEtpZU1vcE1JdTJaaEgrVlFaWERUQXFNaE9KRDRoWXFNTWhoNG5kSHFJOFgwcDR4ZkZuaVArNnh6aEdsNEk1UTQ5V3dSQk12anYxdWVZQ1I0QU16QXJQSHI2T3hxZ3NsclMvTWlTdzFaMjIyWXYyQ0hENy9wVmtFTkxEaE5BbDJWaTl3U2h1UngzZEFpRkdTMVZEVmc4V1BOR28yOGIxQzNZRURLSkhSL2VVaVZjbko2RVMrNnRHT3V4UldINXdnN1NtdHg5d2ljbE5PdnJjWi8xbGtQM0twSGxSRmlLQ29MbVl2b3VoaDdzSVRDbFpEVjJxNTlBVjNhekpKclh4Wm5UcE1Nbm5rSUx2Y2phRzMzMnUyc1RQSmU3M2JLVkFVRzRsUnhsZElmY1kvcklFazNTdXVxaWdIbjdPZGdTYyIsIm1hYyI6IjkyNmYyNmNkODUzNTc3MTRjNDIwM2M3ODIwZjc2YTJjZTk0NmQxNWVkNjliM2M1ZWIwYTBjZDI4YWIxZjM4NmMiLCJ0YWciOiIifQ==
