Стали известны причины массовой аварии на трассе М3 «Украина»

ДТП произошло около 16:20 во вторник, 7 апреля, недалеко от деревни Меньшовка Малоярославецкого района.

По предварительной информации полиции, 25-летний водитель грузовой «Газели» ехал в сторону Калуги, не соблюдал дистанцию и врезался в «Тойоту». От удара легковушка отлетела в остановившийся «Форд».

Травмы в аварии получил 46-летний пассажир «Тойоты». Мужчину отвезли в больницу.