В Калужской области за месяц пропали 24 человека
Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» 8 апреля опубликовал статистику за март.
В этом месяце в регионе пропали 24 человека. В 20 случаях людей удалось найти, поиски четверых ещё продолжаются.
- Распространяются ориентировки, проверяются свидетельства, - пояснили в «ЛизаАлерт».
Также волонтеры отыскали родственников троих людей.
