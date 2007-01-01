Ночью загорелась фура

Пожар в деревне Крюково Юхновского района, расположенной на трассе А130, начался около 4 утра в среду, 8 апреля.

У большегруза выгорела часть полуприцепа и находившийся внутри груз.

При этом водитель не пострадал, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Что стало причиной возгорания и в какую сумму оценивается ущерб, станет известно позже.