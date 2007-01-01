Пожар произошёл в деревне Красное
Возгорание в этом населенном пункте Хвастовичского района произошло поздно вечером во вторник, 7 апреля, на улице Советской.
Вызов спасателям поступил в 22:39, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Огонь уничтожил хозяйственную постройку, но никто из людей не пострадал.
Причины этого пожара в Хвастовичском районе ещё устанавливаются.
