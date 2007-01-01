Пожар произошёл в деревне Красное

Возгорание в этом населенном пункте Хвастовичского района произошло поздно вечером во вторник, 7 апреля, на улице Советской.

Вызов спасателям поступил в 22:39, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Огонь уничтожил хозяйственную постройку, но никто из людей не пострадал.

Причины этого пожара в Хвастовичском районе ещё устанавливаются.