Боеприпасы военных времен нашли в Калужской области
Во вторник, 7 апреля, спасатели дважды выезжали на обезвреживание снарядов времен Великой Отечественной войны.
В поселке Бетлица на обочине улицы Комсомольской обнаружены пять гранат.
А в Ульяновском районе в поле в пяти километрах от деревни Голосово найден артиллерийский снаряд.
Никто из людей не пострадал.
