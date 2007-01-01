Боеприпасы военных времен нашли в Калужской области

Во вторник, 7 апреля, спасатели дважды выезжали на обезвреживание снарядов времен Великой Отечественной войны.

В поселке Бетлица на обочине улицы Комсомольской обнаружены пять гранат.

А в Ульяновском районе в поле в пяти километрах от деревни Голосово найден артиллерийский снаряд.

Никто из людей не пострадал.