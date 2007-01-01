Обнинск
+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Боеприпасы военных времен нашли в Калужской области
Боеприпасы военных времен нашли в Калужской области

Дмитрий Ивьев
08.04, 09:01
0 421
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Во вторник, 7 апреля, спасатели дважды выезжали на обезвреживание снарядов времен Великой Отечественной войны.

В поселке Бетлица на обочине улицы Комсомольской обнаружены пять гранат.

А в Ульяновском районе в поле в пяти километрах от деревни Голосово найден артиллерийский снаряд.

Никто из людей не пострадал.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+