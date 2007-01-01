Массовая авария произошла на трассе М3 в Калужской области
Днём во вторник, 7 апреля, в Малоярославецком районе столкнулись три автомобиля. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
По предварительной информации, недалеко от деревни Меньшовка разбились «Форд», «Тойота» и грузовая «Газель».
Спасатели сообщили об одном пострадавшем человеке.
Причины этого ДТП ещё устанавливаются.
