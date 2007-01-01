Массовая авария произошла на трассе М3 в Калужской области

Днём во вторник, 7 апреля, в Малоярославецком районе столкнулись три автомобиля. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

По предварительной информации, недалеко от деревни Меньшовка разбились «Форд», «Тойота» и грузовая «Газель».

Спасатели сообщили об одном пострадавшем человеке.

Причины этого ДТП ещё устанавливаются.