В Калужской области размыло дамбу
Инцидент произошёл в деревне Дорохово Мещовского района, которая расположена на берегу реки Серёна.
- Ситуация находится на контроле, - заверил 6 апреля глава района Владислав Поляков.
Он встретился с собственником дамбы.
- В настоящее время проводятся работы по оценке технического состояния плотины, - пояснил чиновник. - После чего будет разработан проект и начаты ремонтно-восстановительные работы.
