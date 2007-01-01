В Калуге 28-летний мужчина пострадал в ДТП

Полиция сообщила подробности о происшествии на перекрестке улиц Фомушина и Павла Ягужинского. Авария там произошла около 16:30 в понедельник, 6 апреля.

По предварительной информации, 49-летний водитель «Хавала» ехал со стороны Шопино, поворачивал налево и не пропустил встречный «Фольксваген Поло». После столкновения «Фольксваген» отлетел в леерное ограждение.

Травмы получил 28-летний водитель «Поло». Врачи оказали мужчине помощь.