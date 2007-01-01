В Калуге две легковушки разбились на Правом берегу
Днём в понедельник, 6 апреля, авария произошла на улице Фомушина, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Около 16:50 там столкнулись легковые автомобили «Хавал» и «Фольксваген Поло».
По предварительной информации спасателей, травмы получил один человек.
Причины этого происшествия ещё устанавливаются.
