Ракетную опасность объявляли в Калужской области

МЧС рассылало соответствующие предупреждения вечером в понедельник, 6 апреля.

Калужан призывали укрыться в безопасных местах.

Спустя несколько минут пришла новая информация от МЧС: ракетная опасность отменена.

На полчаса также вводились ограничения в аэропорту «Калуга». На этот период самолётам нельзя было взлетать и садиться в Грабцево.