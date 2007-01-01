Ракетную опасность объявляли в Калужской области
МЧС рассылало соответствующие предупреждения вечером в понедельник, 6 апреля.
Калужан призывали укрыться в безопасных местах.
Спустя несколько минут пришла новая информация от МЧС: ракетная опасность отменена.
На полчаса также вводились ограничения в аэропорту «Калуга». На этот период самолётам нельзя было взлетать и садиться в Грабцево.
