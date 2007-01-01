Огромная ветка снова перекрыла тротуар на улице Плеханова в Калуге
В Калуге вновь повторилась неприятная ситуация с падением крупных веток на одной из улиц.
Местный житель 6 апреля передал в редакцию снимок с места происшествия — речь идёт об участке на улице Плеханова неподалёку от перекрёстка с улицей Пушкина.
- Когда обратят внимание на старые деревья возле дома на Плеханова 73 и дальше. Уже в который раз на тротуар падают огромные ветки от старых деревьев. Сейчас там невозможно пройти. Только по дороге, а машин тут непрекращающийся поток! - написал калужанин.
Ветка упала во время сильного ветра еще вчера, но коммунальщики этого пока не заметили.
