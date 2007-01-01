ДТП в Калуге парализовало движение на Тульской и Киёвке

Сегодня днем, 4 апреля в Калуге случилась авария.

ДТП произошло недалеко от светофора на пересечении улиц Тульской, Киёвки и Киёвского проезда.

Из-за этого на дороге образовался затор. Пробка растянулась почти на 600 метров и затрудняет движение в обе стороны.

Водителям советуют искать пути объезда.